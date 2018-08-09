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В Якутии уже три недели не могут вернуться домой жители двух сел

Общество

Отменить полеты пришлось из-за плохой погоды

В Якутии уже три недели не могут вернуться домой жители двух сел
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Капли на стекле

Якутск, 9 августа 2018, 14:03 — REGNUM  В Якутии более сорока жителей северных сел Таймылыр и Тикси, уже три недели не могут вернуться домой. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

В авиакомпании «Полярные авиалинии», которая выполняет рейсы между населенными пунктами, пояснили, что отменить полеты пришлось из-за плохой погоды.

Кроме того, сейчас летчики перевозят людей из затопленных районов и принимают участие в тушении лесных пожаров. В авиакомпании пообещали, что уже завтра (10 августа) на вертолете все пассажиры будут доставлены к местам назначения.

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