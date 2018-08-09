Новые авиарейсы свяжут Махачкалу с Москвой, Петербургом и Краснодаром

Махачкала, , 14:00 — REGNUM Новые авиарейсы в ближайшее время свяжут Махачкалу с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром и Ростовом-на-Дону. Об этом сообщили 9 августа в пресс-службе аэропорта Махачкалы.

Как ожидается, 28 октября авиакомпания «Аэрофлот» запустит два ежедневных рейса из столичного аэропорта «Шереметьево» в Махачкалу. С этой же даты из Махачкалы в «Шереметьево» начнёт совершать полёты авиакомпания «Нордвинд».

Также с 28 октября дважды в неделю начнут летать самолёты авиакомпании «Икар» из Махачкалы в Санкт-Петербург. С 30 октября авиакомпания «Победа» начнет трижды в неделю совершать рейсы из Махачкалы в Ростов-на-Дону и Краснодар.

Как сообщил генеральный директор аэропорта Махачкалы Арсен Пирмагомедов, соответствующие договорённости были достигнуты на «Евразийском форуме по развитию маршрутов 2018», который проходил с 29 июля по 2 августа в Казани.