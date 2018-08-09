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Жириновский предложил глобальную форму обращения людей

Общество

Не «земляне»

Москва, 9 августа 2018, 13:56 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил унифицировать обращение граждан разных стран, передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

«Предлагаю универсальную форму обращения друг к другу — «земляк». Нас на планете семь миллиардов земляков — жителей Земли», — отметил Жириновский.

Такая форма, по мнению депутата Госдумы, не делает акцент на национальности и религии.

«Получается такой глобализм в хорошем смысле этого слова», — указал он.

Жириновский также считает, что предлагаемой им обращение — вне политики и вне конъюнктуры и не может иметь негативного подтекста.

В связи с этим вспоминается широко известное обращение «землянин».

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