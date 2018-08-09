Жириновский предложил глобальную форму обращения людей

Москва, 9 августа 2018, 13:56 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил унифицировать обращение граждан разных стран, передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.
«Предлагаю универсальную форму обращения друг к другу — «земляк». Нас на планете семь миллиардов земляков — жителей Земли», — отметил Жириновский.
Такая форма, по мнению депутата Госдумы, не делает акцент на национальности и религии.
«Получается такой глобализм в хорошем смысле этого слова», — указал он.
Жириновский также считает, что предлагаемой им обращение — вне политики и вне конъюнктуры и не может иметь негативного подтекста.
В связи с этим вспоминается широко известное обращение «землянин».