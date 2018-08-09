В аэропортах Узбекистана таможенники снимут погоны

Ташкент, , 14:06 — REGNUM Для сотрудников таможни в аэропортах Узбекистана ввели новую форму — воинские звания будут отображены не на погонах, а на специальном нагрудном знаке, сообщает 9 августа издание Kun. uz со ссылкой на Государственный таможенный комитет республики.

В ведомстве пояснили, что люди в погонах психологически отрицательно воздействуют на пассажиров, что мешает установить доверительные отношения с ними.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в Узбекистане состоялся международный пресс-клуб, в рамках которого прошло обсуждение реформы таможенной системы. Планируется, что сотрудники таможни перейдут на таможенный осмотр по принципу выборочной проверки.

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