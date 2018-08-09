СБУ разыскивает 60 «террористов»

Киев, , 13:54 — REGNUM За первые семь месяцев 2018 года служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск 60 человек, подозреваемых в совершении терактов, сообщает 9 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, по обвинению в терроризме под стражей содержатся 10 человек, еще 60 объявлены в розыск. Также в СБУ заявили, что за январь-июль на Украине было совершено два теракта: в Закарпатской и Львовской областях. В 2017 году за первые семь месяцев произошло четыре теракта.

Напомним, на Украине «террористами» называют в основном тех, кто поддерживает Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР). За публичное выражение своих мыслей граждан Украины могут посадить на несколько лет за решетку.