Актриса сериала «Маргоша» оказалась на грани жизни и смерти

Москва, , 13:48 — REGNUM Актриса и хореограф Мария Симдянкина впала в кому. Врачи уже собирались отключить её от аппарата жизнеобеспечения, однако заметили улучшение её состояния. Об этом сообщила подруга актрисы Елена Ксенофонтова.

«Три дня назад Машин организм отказался работать самостоятельно. Отказало сердце, лёгкие, почки. Жизнь поддерживается аппаратами. Она в коме», — написала Ксенофонтова в Instagram.

Однако сегодня ночью, 9 августа, произошёл резкий скачок: давление стало медленно подниматься, а уже к утру актриса смогла самостоятельно дышать. Ксенофонтова назвала это чудом.

https://www.instagram.com/p/BmPwaSJlviu/

Подруга Симдянкиной добавила, что Мария уже более двух лет борется за жизнь и «зубами вырывает ее из лап смерти», перенесла бесчисленное количество операций.

Напомним, Мария Симдянкина снималась в сериалах «Счастливы вместе», «Возвращение Мухтара» и «Маргоша-2».