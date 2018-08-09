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Инвестор Аксель Хилперт скончался в немецкой тюрьме

Общество

Первые признаки указывают на естественную смерть

Берлин, 9 августа 2018, 13:41 — REGNUM  Бывший владелец элитных гостиниц и инвестор Аксель Хилперт скончался 9 августа в немецкой тюрьме, передает телеканал N-TV.

Первые признаки указывают на естественную смерть 70-летнего заключенного. Хилперт отбывал наказание в виде лишения свободы сроком в 3 года и 9 месяцев.

Аксель Хилперт был приговорен судом Франкфурта-на-Одере в феврале 2017 года за мошенничество. В частности, он обманул инвестиционный банк Потсдама на €2,6 млн при строительстве четырехзвездочного курорта Schwielowsee.

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