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Писателю Эдуарду Успенскому вызвали скорую помощь после потери сознания

Общество

Врачи на месте привели писателя в чувство

Москва, 9 августа 2018, 13:31 — REGNUM  Известный писатель Эдуард Успенский потерял сознание у себя дома в Новой Москве, прибывшие на место врачи оказали ему необходимую помощь, сообщает «МК».

По данным издания, сегодня утром, 9 августа, 80-летний писатель лишился чувств. Супруга Успенского вызвала реанимационный автомобиль, врачи на месте привели писателя в чувство, однако сейчас он очень слаб.

Отмечается, что ранее Успенский признался, что болен онкологическим заболеванием, и супруга помогает ему, поскольку болезнь проходит тяжело.

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