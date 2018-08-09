Писателю Эдуарду Успенскому вызвали скорую помощь после потери сознания

Москва, , 13:31 — REGNUM Известный писатель Эдуард Успенский потерял сознание у себя дома в Новой Москве, прибывшие на место врачи оказали ему необходимую помощь, сообщает «МК».

По данным издания, сегодня утром, 9 августа, 80-летний писатель лишился чувств. Супруга Успенского вызвала реанимационный автомобиль, врачи на месте привели писателя в чувство, однако сейчас он очень слаб.

Отмечается, что ранее Успенский признался, что болен онкологическим заболеванием, и супруга помогает ему, поскольку болезнь проходит тяжело.

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