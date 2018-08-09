На восстановление усадьбы Лермонтова потомки потратили 200 млн рублей

Красногорск, , 13:45 — REGNUM Реставрация подмосковной усадьбы Середниково, принадлежавшей брату бабушки М.Ю. Лермонтова, обошлась потомкам примерно в 200 млн рублей. Об этом заявил президент ассоциации «Лермонтовское наследие» Михаил Лермонтов, сообщило «Радио 1». Ассоциация арендует старинную усадьбу с 1992 года.

«Мы занимаемся реставрацией 20 лет, и за это время постоянно менялись тарифы, финансовые котировки и прочее. Мы оцениваем работы примерно в 200 млн рублей. При этом мы ещё тратим примерно 20 млн в год на эксплуатацию усадьбы — помимо средств на реставрацию», — подчеркнул президент ассоциации.

Он также сообщил, что работы по восстановлению усадьбы продолжаются. В настоящий момент отреставрировано 8 из 16 зданий и небольшая часть парка.

Ассоциация «Лермонтовское наследие» представляет собой общественное объединение рода Лермонтовых из России, США, Франции и ряда других стран. Главная цель проекта — популяризация творческого наследия поэта, информационно-просветительская деятельность и издательское дело.

Как сообщало ИА REGNUM, общие вложения на обновление усадьбы «Архангельское» с 2016 года по 2019 год составили 1,5 млрд рублей. Финансирование осуществляет как министерство культуры РФ, так и частные фонды. В 2019 году музей готовится отпраздновать юбилей — 100 дней со дня основания.

Читайте подробнее: Как проходит обновление музея-усадьбы «Архангельское»: фоторепортаж