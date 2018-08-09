На Украине планируют ввести перехватывающие автостоянки

Киев, , 13:18 — REGNUM На Украине планируют построить перехватывающие автостоянки, заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает 9 августа УНИАН.

По его словам, перехватывающие стоянки позволят облегчить движение в крупных городах Украины, разгрузив центральные районы от машин. Суть стоянок в том, что на въезде в города создаются отдельные территории — перехватывающие стоянки — где водители смогут оставить свои машины, а в городе люди будут передвигаться уже на общественном транспорте. Стоянки проектируется таким образом, чтобы до 50% машин оставались в течение дня, и еще до 25% — на несколько часов.

Напомним, ранее на Украине ввели перехватывающие стоянки для велосипедов.