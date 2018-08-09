Четверг, 9 Августа 2018 года
14:03:27 МСК

На Украине планируют ввести перехватывающие автостоянки

Общество

Водители смогут оставить на стоянках свои машины, чтобы в городе перемещаться на общественном транспорте

Киев, 9 августа 2018, 13:18 — REGNUM  На Украине планируют построить перехватывающие автостоянки, заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает 9 августа УНИАН.

По его словам, перехватывающие стоянки позволят облегчить движение в крупных городах Украины, разгрузив центральные районы от машин. Суть стоянок в том, что на въезде в города создаются отдельные территории — перехватывающие стоянки — где водители смогут оставить свои машины, а в городе люди будут передвигаться уже на общественном транспорте. Стоянки проектируется таким образом, чтобы до 50% машин оставались в течение дня, и еще до 25% — на несколько часов.

Напомним, ранее на Украине ввели перехватывающие стоянки для велосипедов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить