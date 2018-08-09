Актер Этьен Чико скоропостижно скончался в Париже

Париж, , 13:12 — REGNUM Этьен Чико, французский актер, признанный за роли второго плана, скоропостижно скончался на 69-м году жизни в Париже, сообщает агентство France Presse.

Актер и композитор Этьен Чико мог смешивать свои две «страсти», как в фильмах «Отель «Америка» Андре Тешине (1981), где он сыграл гитариста, или «Смерть в дождливое воскресенье» (1986), где ему принадлежала роль менеджера звукозаписывающей компании.

В 2000-х годах Этьен Чико вернулся к ролям второго плана в кино. Он снялся в таких французских фильмах, как «Империя волков», «Лионцы», «Интимные приключения», «Замуж на 2 дня» и «Код да Винчи».

Министр культуры Франции Франсуаз Ниссен написала на своей странице в «Твиттере»: «Невозможно оценить разнообразие талантов и щедрость человека (Этьена Чико), снявшегося более чем в 120 фильмах».