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На «оранжевой» ветке Московского метро восстановлено движение

Общество

Ранее сообщалось о техническом сбое на Калужско-Рижской линии

На «оранжевой» ветке Московского метро восстановлено движение
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Метро

Москва, 9 августа 2018, 13:05 — REGNUM  Технические службы Московского метрополитена восстановили движение поездов по Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщает 9 августа пресс-служба московской подземки.

«Движение поездов на Калужско-Рижской линии введено в график», — говорится в официальном Twitter-аккаунте метрополитена.

https://twitter.com/MetroOperativno/status/1027481650614231040

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что участок линии метро в Троицк в Москве будет строить китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC).

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