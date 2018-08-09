На «оранжевой» ветке Московского метро восстановлено движение

Москва, , 13:05 — REGNUM Технические службы Московского метрополитена восстановили движение поездов по Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщает 9 августа пресс-служба московской подземки.

«Движение поездов на Калужско-Рижской линии введено в график», — говорится в официальном Twitter-аккаунте метрополитена.

https://twitter.com/MetroOperativno/status/1027481650614231040

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что участок линии метро в Троицк в Москве будет строить китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC).

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