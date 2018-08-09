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Еврокомиссия обяжет Twitter и Facebook удалять террористический контент

Общество

Соответствующий законопроект разрабатывают в Брюсселе

Еврокомиссия обяжет Twitter и Facebook удалять террористический контент
Иллюстрация:  spiegel.de
Facebook

Брюссель, 9 августа 2018, 13:01 — REGNUM  Европейская комиссия намерена усилить меры по борьбе с распространением террористического контента в сети, передаёт 9 августа Die Welt.

По информации издания, в настоящее время ведётся разработка законопроекта, который обяжет такие интернет-компании, как Google, Facebook и Twitter принять меры для оперативного выявления и удаления подобного контента со страниц своих ресурсов.

Как ожидается, документ в окончательном виде будет представлен в сентябре.

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