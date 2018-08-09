Судно Proactiva Open Arms высадило мигрантов в Испании после недели дрейфа

Кадис, Испания, , 12:59 — REGNUM Утром 9 августа судно неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms высадило 87 мигрантов в предложенном испанским правительством порту Альсехирас, пишет газета ABC.

Эти мигранты были спасены у побережья Ливии 2 августа. Пассажирам судна Open Arms не будет предоставлено привилегий, которые получили прибывшие на борту судна Aquarius два месяца назад в Валенсию мигранты.

Отмечается, что мигранты не совершили никакого административного нарушения, прибыв на территорию Испании, но в то же время их нахождение является незаконным.

Напомним, Италия и Мальта запретили принимать в своих портах суда НПО со спасенными мигрантами. Ливийская береговая охрана все чаще возвращает спасенных в водах в Ливии обратно в Северную Африку.