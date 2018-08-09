«Лежу как масло»: фото Ким Кардашьян стало новым мемом

Москва, , 13:42 — REGNUM Пользователи соцсетей превратили в мем фотографию звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, которая снялась в неестественной позе для рекламы кроссовок. Теперь юзеры изображают знаменитость на боксёрском ринге, у бассейна и даже на стопке блинов.

В своём Twitter Кардашьян опубликовала фото с рекламой кроссовок Adidas Yeezy Boost 350 V2 Butters, которые недавно выпустил ее муж Канье Уэст. На снимке девушка лежит в обуви цвета Butter («сливочное масло») в такой странной позе, что подпись к снимку — «Like butter» — приобретает новый смысл. Фразу можно перевести как «Мне нравится этот цвет» или «Лежу как масло».

https://twitter.com/KimKardashian/status/1026485837423292416

Пользователи принялись вырезать из фото силуэт телезвезды и вставлять его в другие фотографии. Оказалось, что поза Кардашьян подходит для множества ситуаций. Например, чтобы сразиться с рестлером, поиграть в Twister или полежать на стопке блинов, как масло.

https://twitter.com/PapaBeatts/status/1026967734473646080

https://twitter.com/breezy_y00/status/1026635472095703040

https://twitter.com/AlexGoebel22/status/1026988234939793408

Юзеры обнаружили, что поза Кардашьян очень напоминает знак «Осторожно, скользко!» и «положили» знаменитость у бассейна. Но и на этом варианты не закончилась: Кардашьян оказалась на пляже, в тренажёрном зале и в компании детей, играющих в скакалку.

https://twitter.com/MsPaintWorld/status/1027045662615953408

https://twitter.com/MsPaintWorld/status/1027044048316456960

https://twitter.com/Cllewis133/status/1026894231779061760

Фотографии Ким Кардашьян не впервые привлекают внимание соцсетей. Однако, как правило, причиной становится не необычная поза, а злоупотребление фотошопом. В конце июля телезвезда опубликовала в Instagram старую фотографию, к которой пририсовала в фоторедакторе флакон своего нового летнего парфюма. Еще раньше Кардашьян высмеяли за снимок, неудачную ретушь которого выдал автомобиль на заднем плане — из джипа он превратился в неопознанный предмет.

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