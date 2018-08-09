Четверг, 9 Августа 2018 года
14:05:13 МСК

Четверо членов «банды GTA» пожизненно лишены свободы

Общество

Их подельник получил 20 лет лишения свободы в колонии

Четверо членов «банды GTA» пожизненно лишены свободы
Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США
За рёшёткой

Москва, 9 августа 2018, 12:45 — REGNUM  Суд приговорил к пожизненному заключению четверых членов «банды GTA», которых обвиняли в многочисленных убийствах водителей в Москве, а также в Московской и Калужской областях. Об этом сообщили 9 августа в Московском областном суде.

Подсудимые Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов и Умар Хасанов приговорены к пожизненным срокам заключения, а их подельник Зафарджон Гулямов получил 20 лет лишения свободы в колонии.

Читайте также: СК РФ: Днем «банда GTA» вела себя как обычные гастарбайтеры

Напомним, членов «банды GTA» обвиняют в убийствах 17 человек и в двух покушениях на убийство. Кроме того, им вменяется в вину бандитизм, разбои, незаконное изготовление и хранение оружия, а также похищение документов.

Читайте также: Расследование дела о побеге «банды GTA» из-под стражи завершено

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бандитизм, разбой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить