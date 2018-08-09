Четверо членов «банды GTA» пожизненно лишены свободы

Москва, , 12:45 — REGNUM Суд приговорил к пожизненному заключению четверых членов «банды GTA», которых обвиняли в многочисленных убийствах водителей в Москве, а также в Московской и Калужской областях. Об этом сообщили 9 августа в Московском областном суде.

Подсудимые Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов и Умар Хасанов приговорены к пожизненным срокам заключения, а их подельник Зафарджон Гулямов получил 20 лет лишения свободы в колонии.

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Напомним, членов «банды GTA» обвиняют в убийствах 17 человек и в двух покушениях на убийство. Кроме того, им вменяется в вину бандитизм, разбои, незаконное изготовление и хранение оружия, а также похищение документов.

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