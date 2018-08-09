Модель радиолокационной подсистемы КА «Метеор-М» представят до конца года

Красногорск, , 13:44 — REGNUM В России в IV квартале 2018 года представят модель радиолокационной подсистемы космического аппарата «Метеор-М». Об этом заявили на заседании координационного совета Консорциума «Метеогломед» в Зеленограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе российского научно-производственного холдинга АО «РТИ» 9 августа.

На заседании присутствовали представители ведущих научно-исследовательских институтов и предприятий России. Они отметили, что в IV квартале также будут представлены результаты работ по комплексному моделированию двухдиапазонной радиолокационной подсистемы комплекса океанографического наблюдения на базе космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» №3 с радиолокационным синтезированием апертуры (РСА).

«Основное назначение этого КА — всепогодный и независимый от освещённости радиолокационный мониторинг с использованием бортового радиолокационного комплекса с активной фазированной антенной решеткой, которым в последнее время в мировой космической технике уделяется большое внимание», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, в состав холдинга «РТИ» входят 20 производственных предприятий, научно‑исследовательских и проектных институтов, которые находятся в Москве, Саранске, Зеленограде, Дубне, Великом Новгороде и Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты научного центра сертификации элементов и оборудования «Российских космических систем» ввели дополнительный способ контроля качества выпускаемых электронных компонентов для космической аппаратуры — операцию рентгеновского контроля.

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