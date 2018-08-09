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На Украине поселения для переселенцев из Донбасса превращаются в гетто

Общество

Жители не могут уехать из временных поселений, так как нет постоянного жилья

Харьков, Украина, 9 августа 2018, 12:41 — REGNUM  Временные городки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Донбасса превращаются в гетто, сообщает 9 августа УНИАН.

Согласно сообщению, украинские власти для временного размещения ВПЛ стали строить городки из модульных вагончиков. Так, в Харькове городок был построен на деньги немецкого правительства в 2015 году, и срок годности его вышел в 2017 году. Однако 249 жителей городка не выселяются из него — постоянного жилья по-прежнему нет.

Подобных поселений на Украине семь, и везде жители одинаково не могут покинуть городки. Без связи с внешним миром, социально изолированные городки превращаются в гетто.

Напомним, на Украине около 1,6 млн ВПЛ, которые появились в результате развязанной Киевом гражданской войны.

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Война в Донбассе
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