Харьков, Украина, , 12:41 — REGNUM Временные городки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Донбасса превращаются в гетто, сообщает 9 августа УНИАН.

Согласно сообщению, украинские власти для временного размещения ВПЛ стали строить городки из модульных вагончиков. Так, в Харькове городок был построен на деньги немецкого правительства в 2015 году, и срок годности его вышел в 2017 году. Однако 249 жителей городка не выселяются из него — постоянного жилья по-прежнему нет.

Подобных поселений на Украине семь, и везде жители одинаково не могут покинуть городки. Без связи с внешним миром, социально изолированные городки превращаются в гетто.

Напомним, на Украине около 1,6 млн ВПЛ, которые появились в результате развязанной Киевом гражданской войны.

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