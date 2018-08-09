Возможность деанонимизации пользователя Telegram — «желтая сенсация»

Москва, , 12:29 — REGNUM Сообщение о возможности деанонимизации пользователей по юзернейму — это просто «желтая сенсация»: Telegram — это не анонимный мессенджер и никогда не позиционировался как анонимный, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что российские специалисты разработали программу, позволяющую узнать номер телефона пользователя Telegram по его юзернейму. С помощью этой программы якобы правоохранительные органы смогут установить личность абонента.

Предлагаю сразу сбавить обороты. Telegram — это не анонимный мессенджер и никогда не позиционировался как анонимный. На его официальной заблокированной Роскомнадзором странице написано, что он «приватный» и «защищенный».

Мессенджер заявляет именно о том, что переписка не попадет в чужие руки. Она не будет кем-либо перехвачена, кому-либо передана и кем-либо расшифрована. По крайней мере, до тех пор, пока устройство с вашей перепиской не попадёт в чужие руки. Но и на этот случай можно установить пароль, без которого доступ к переписке будет закрыт.

В сообщении о том, что можно вскрыть анонимность пользователя по его юзернейму и узнать его номер телефона с помощью специальных манипуляций — такое же бредовое, как то, что можно по имени и фамилии с помощью некоторых действий определить адрес регистрации по месту жительства. Ну да, можно. Но мессенджер хоть и старается скрывать телефонный номер пользователя, не ставит перед собой именно эту задачу.

Если пользоваться аналогией с местом жительства, то Telegram позиционируется как дверь с хорошим замком, которую не могут вскрыть спецслужбы, даже зная адрес и любые другие данные. Нужен ключ. Без ключа — извините.

Если уж человек действительно скрывает свою личность, то он, наверное, будет пользоваться номером телефона, который никак не связан с его персональными данными. Иначе не понятно, как человек заботится о своей анонимности, если он покупает себе сим-карту по собственному паспорту.

Иными словами — это пустая сенсация уровня «Волга впадает в Каспийское море». Да, впадает. И попробуйте с этим фактом что-то сделать. Возможно, вам эта информация будет полезна, но это, вообще говоря, и не скрывалось.

Поскольку официальная страница Telegram у большинства жителей РФ заблокирована, то ещё раз проговорю то, что сам мессенджер о себе заявляет: приватность и безопасность переписки. Не скрытие номера телефона, не анонимность личности, а безопасность переписки является ключевой задачей мессенджера. И на данный момент пока не видно сенсаций, в которых кто-то реально получил доступ к переписке, не получив доступ к самому устройству пользователя.

Иными словами, сообщение о возможности деанонимизации пользователей по юзернейму — это просто «желтая сенсация». Обращаю также ваше внимание, что пользователь вообще может даже не задавать никакого юзернейма и переписываться с остальными совершенно свободно. Его в таком случае попросту невозможно будет найти в поиске — он должен будет написать вам первый. Что на это ответят специалисты по выявлению номера телефона?

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