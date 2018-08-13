Убийство в семье опекуна, перетряска «Татнефти», «дело онкологов»: обзор

Анастасия Степанова, , 08:31 — REGNUM

Прошедшая неделя в Татарии была траурной — сразу три ЧП с участием детей, в двух случаях маленькие жители республики погибли.

В одном из сёл Алексеевского района был обнаружен изувеченный труп девятилетней девочки. По подозрению в убийстве следователи задержали её опекуна, в семье которого, помимо погибшей, было пятеро детей, включая приёмных. Отвечать за халатность будут и соцработники, а детский омбудсмен России Анна Кузнецова подняла вопрос — «где были органы опеки» во всей этой ситуации.

На курорте в Сочи в ливнёвке утонул отдыхавший с бабушкой семилетний мальчик из Татарии. А в Казани из открытого окна выпал годовалый малыш, которого не смогла удержать москитная сетка.

Коррупционный скандал в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями — в отношении пока неустановленных лиц, включая должностных лиц республиканского онкодиспансера, возбуждено уголовное дело.

А тем временем бывший министр здравоохранения Татарии Адель Вафин снова сменил работу — его назначили исполняющим обязанности медицинского директора ГК «Медси», входящего в АФК «Система».

Казань с официальным визитом посетил аким Алматинской области Казахстана Амандык Баталов. На встрече с ним глава региона Рустам Минниханов заявил, что его приезд «будет способствовать дальнейшему развитию наших контактов».

В «Татнефти» программа реструктуризации кадров затронет 15 тыс. рабочих, но в компании уверяют, что речь об увольнении не идёт — «по персоналу у нас предусмотрено сокращение, но не людей, а ставок».

К 2022 году в Татарии может появиться трасса — обход Набережных Челнов и Нижнекамска. Премьер Дмитрий Медведев одобрил включение в схему территориального планирования этих проекты. Они будут реализованы в рамках реконструкции автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа.

В Арбитражном суде Татарии — скандал. Судью Андрея Горинова привлекли к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. О причинах наказания заслуженного юриста республики не сообщается.

В 17 из 43 районов Татарии из-за засухи ввели режим чрезвычайной ситуации. Минсельхозпроду РТ поручили разработать мероприятия по преодолению последствий ЧС. А первый замминистра сельского хозяйства РТ Николай Титов отметил, что «на приличный урожай уже рассчитывать, наверное, не стоит», а «недостаток влаги очень ощутимый».

Противники строительства мусоросжигательного завода в республике собрали на митинге свыше 1 тыс. человек, не помешал даже дождь. В итоговой резолюции участники акции потребовали встречи с Рустамом Миннихановым и отмены результатов слушаний по переводу земли, где будет стройка, в другую категорию.

Из-за халатности взрослых страдают дети

Сразу три трагедии с маленькими жителями Татарии случились на прошлой неделе. В Московском районе Казани годовалый малыш 7 августа 2018 года выпал из окна пятого этажа одного из домов. Ребёнок был госпитализирован с ушибом головного мозга в Детскую республиканскую клиническую больницу. В результате доследственной проверки следователи выяснили, что мать мальчика ушла на работу, оставив его с несовершеннолетними сестрами, старшей из которых было 13 лет.

«Со слов девочек, малыш попросил, чтобы его поставили на подоконник, а в следующее мгновение, опершись на москитную сетку, выпал из окна», — отметили в пресс-службе.

На прошлой неделе случилась еще одна трагедия с несовершеннолетним жителем республики. Будучи на отдыхе в Сочи вместе с бабушкой, семилетний Коля утонул, провалившись в ливневую канаву, которая не была закрыта решеткой.

«По версии следствия, виновными могут быть лица, курирующие эксплуатацию городских ливневок. В сочинской администрации ответственность за произошедшее фактически переложили на родных погибшего мальчика, а отсутствие решетки на канаве назвали «единственно эффективным методом» в борьбе с потопами», — пишет газета «Коммерсантъ».

Но самым страшным событием, всколыхнувшем страну, стало то, что случилось в небольшой деревне Алексеевского района Татарии, где проживают около 200 жителей.

4 августа в одном из частных домов деревни Горка был обнаружен труп девятилетней девочки «с множественными телесными повреждениями» и термическими ожогами. Следователи считают, что ребёнка за несколько дней до этого избил ногами приёмный отец, а причиной смерти стала черепно-мозговая травма. В этой семье всего было шестеро детей, часть из которых — взятые под опеку.

«Девочка проживала в приемной многодетной семье с 2015 года, где помимо нее воспитывались еще 5 детей в возрасте от 7 до 18 лет, трое из которых находились под опекой и являлись родными братьями и сестрами погибшей. Следствие располагает информацией о том, что дети систематически подвергались унижениям со стороны приемных родителей, выполняли работы в крестьянско-фермерском хозяйстве «Григорьев», возглавляемом обвиняемым. Также следствием будет дана правовая оценка действиям матери в части применения насилия к детям», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

По подозрению в убийстве девочки задержан 39-летний приёмный отец Роман Г., которого по ходатайству следователя поместили под стражу. По сообщениям казанских СМИ, мужчина частично признал вину, заявив, что не хотел убивать ребёнка.

Все дети из семьи изъяты и помещены в социальный приют. А социальным работникам предстоит ответить за халатность, в отношении неизвестных сотрудников возбудили уголовное дело — «по факту неосуществления должного контроля за условиями проживания ребенка в приемной семье».

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что намерена выяснить, каким образом убитая девочка попала в приемную семью.

«Где были органы опеки и попечительства, где были те, кто должен по своим должностным обязанностям следить за тем, что происходит в семье?» — цитирует Кузнецову издание «Интерфакс».

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина взяла ход расследования уголовного дела на особый контроль, и одновременно «проводится собственная проверка совместно с иными компетентными органами, по результатам которой будут приняты соответствующие меры реагирования».

Жители села, где произошло убийство, шокированы.

«Глава поселения, органы опеки — зачем они им детей дали? Они знали, что они неадекватные, и дали. Дети к нам заходили только на Новый год и Рождество христосоваться, а больше мы их вообще не видели, они жили затворниками», — цитирует соседей издание «Реальное время».

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Высокий гость

Не обошлось в регионе без высокопоставленных гостей. Казань посетила делегация Алматинской области Казахстана во главе с акимом области Амандыком Баталовым. На встрече с делегацией глава Татарии Рустам Минниханов отметил, что контакты региона и Казахстана постоянно укрепляются, и напомнил о своём визите в Алматинскую область в августе 2017 года.

«Убежден, что ваш приезд в Республику Татарстан будет способствовать дальнейшему развитию наших контактов. Казахстан — один из наших ведущих торгово-экономических партнеров Татарстана», — заявил Минниханов и добавил, что «благодаря лидерам наших государств — Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву — созданы все условия для сотрудничества между нашими странами, нашими предприятиями», а «эти отношения транслируются и на регионы, а у Татарстана и Казахстана они особые».

Напомним, товарооборот между республиками в 2017 году превысил 700 млн долларов США.

Рустам Минниханов отметил, что регион «заинтересован в расширении экономических и инвестиционных связей с казахстанскими партнерами» и «большой интерес представляет кооперация в области автомобилестроения; судостроения; вертолетостроения; нефтегазохимии; высоких технологий; сельского хозяйства; здравоохранения».

В свою очередь, Амандык Баталов заявил, что у республики «есть чему поучиться, перенять опыт в самых разных сферах», и предложил провести национальный татарский праздник Сабантуй в Алматинской области.

Обходной путь

В начале августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением по предложению Минтранса РФ включил в схему территориального планирования строительство обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны, которые пройдут в рамках проекта реконструкции автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа.

«Государственной программой «Развитие транспортной системы» предусмотрено строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. В рамках этого проекта планируется строительство обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны. Подписанным распоряжением обходы Нижнекамска и Набережных Челнов включены в схему территориального планирования, что необходимо для принятия правовых решений в сфере земельных отношений, а также решений о разработке документации по планировке территории и выдаче разрешений на строительство», — отмечается в документе.

Проект оценивается в 71,4 млрд рублей. Для сравнения: расходная часть бюджета Татарии на 2018 год составляет 243 млрд рублей. Возле села Соколки Мамадышского района по проекту планируется построить новый мостовой переход через Каму.

«На 970-м километре трассы М-7 основной грузовой поток должен уйти левее и сделать полукруг с новым переходом через Каму, чтобы уже за пределами Челнов вновь вернуться на исходную трассу Москва — Уфа. Новая дорога пройдет по территории Мамадышского, Нижнекамского, Тукаевского и Заинского районов. По данным Минтранса Татарстана, протяженность будущей четырехполосной магистрали составит 95 километров, в том числе трехкилометровый мост через Каму. Не исключается, что этот участок трассы станет платным. Расчетная скорость на дороге категории 1Б составит 120 км/ч», — пишет набережночелнинское издание chelny-biz.

В республике, с одной стороны, данный проект нашёл поддержку, а с другой — часть представителей предпринимательского сообщества заявила, что перенос челнинского участка М-7 угробит городской придорожный бизнес.

«Проектирование обхода вокруг Нижнекамска уже активно ведется. Если мне не изменяет память, к 2022 году проект должен быть реализован. Занимается вопросом минтранс, в настоящее время в Нижнекамском районе идет «перетрассировка» федеральной трассы М7. С учетом развития крупных промышленных предприятий Нижнекамска, крюк, который приходится делать сейчас при выезде из Нижнекамска на федеральную трассу, является для города, конечно, большим инфраструктурным ограничением. Полагаю, что мост через Каму к трассе М7 значительно снизил бы нагрузку на транспортную инфраструктуру и облегчил бы логистику грузов. Для нас это очень важный проект, сейчас решаются вопросы проектирования и получения федерального финансирования», — цитирует замруководителя исполкома Нижнекамского района по инвестициям, развитию малого и среднего предпринимательства и ТОСЭРа Радмира Беляева издание «Бизнес-онлайн».

Беляев также уточнил, что исполком «всю необходимую информацию со своей стороны, связанную с земельными участками, с обоснованием транспортных потоков, в минтранс уже предоставил».

Но не все рады строительству обхода. Например, владельцы гостиниц, автосервисов и прочего придорожного сервиса волнуются, что проект убьёт их бизнес.

«На нашем бизнесе очень плохо отразится, учитывая, что грузовой транспорт пойдет в объезд, это и дураку ясно! Вам все предприниматели скажут: «Нам будет плохо!» Челнинский бизнес, который находится на федеральной трассе, умрет. Это не первый раз, когда власть перекраивает планы, а потом страдают предприниматели», — цитирует набережночелнинское издание директора придорожного мотеля «Вояж» Андрея Манячкина.

По засухе ударили чрезвычайной ситуацией

Пару недель назад глава сельскохозяйственного министерства региона Марат Ахметов на совещании рассказал о том что, «по 17 районам республики зафиксировал опасное явление по почвенной и атмосферной засухе», а «ряд других районов близки к аналогичной критической ситуации». Позднее и. о главы региона Алексей Песошин (на время отпуска Минниханова) своим распоряжением «в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате опасных природных явлений (суховей, почвенная засуха, атмосферная засуха» ввёл режим чрезвычайной ситуации для 17 районов — «до особого распоряжения». Главам районов предложили разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайной ситуации.

В комментариях казанским СМИ представители профильного министерства дают не радужные прогнозы.

«На приличный урожай уже рассчитывать, наверное, не стоит. Недостаток влаги очень ощутимый. Зерновые, бобовые, зернобобовые, кукуруза, подсолнечник — все сельское хозяйство страдает», — цитирует первого замминистра сельского хозяйства РТ Николая Титова издание «Бизнес-онлайн».

При этом, по словам Титова, даже если пойдут дожди, ситуацию это уже не исправит. Он отметил, что минимум нужно собрать 3,5 млн тонн зерна, чтобы «закрыть внутренние потребности республики: корм скоту, хлебопечение, кондитерское производство и прочее».

"Урожай свыше этого объема обычно реализуется за пределами РТ. Напомним, в рекордном 2008 году республике удалось получить 6,2 млн т зерна. А в самом неудачном 2010 году — лишь 700 тыс. тонн», — добавил он.

Напомним, упавшие год назад закупочные цены на зерно в 2018 году начали выравниваться.

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Реструктуризация кадров

Крупнейшую компанию Татарии — ПАО «Татнефть» ждёт реструктуризация кадров. Об этом в интервью газете «Нефтяные вести» сообщил начальник управления по работе с персоналом компании Андрей Глазков.

Программа охватит почти 15 тыс. сотрудников компании и пройдёт до конца 2018 года.

Реструктуризацию проведёт в несколько этапов и затронет она всю группу «Татнефть». При этом Глазков уверил, что речи о сокращениях не идёт.

«По персоналу у нас предусмотрено сокращение, но не людей, а ставок. Так, на примере реструктуризации банка «Девон-Кредит» мы видим, что некоторые бухгалтеры и экономисты перейдут к нам, а некоторые — в создаваемый Центр банковского обслуживания. Мы высвобождаем сотрудников на операционных функциях и предлагаем им аналогичные места в банке «Зенит», — заявил он.

Схожий подход будет применён и в «дочерних» компаниях.

Коррупционная «опухоль» в раковом фонде?

В сфере здравоохранения, только оправившейся после обысков в министерстве и самоубийства заместителя министра Елены Шишмаревой, — новый скандал. Официальных подробностей практически нет, а казанские СМИ ссылаются на собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что после проверок в республиканском онкологическом диспансере были возбуждены уголовные дела по признакам превышения должностных полномочий и мошенничества в крупном размере, но в роли подозреваемых пока неустановленные лица, в том числе неустановленные должностные лица онкодиспансера.

По сведениям издания «Реальное время», ссылающегося на следователей, «неустановленные должностные лица рассматривали деятельность Противоракового фонда РТ имени Ильдара Раббаниева как способ хищения находящихся в его распоряжении денежных средств в крупном размере». За 2017 год фонд получил пожертвований и взносов на медицинские курсы на базе республиканского онкодиспансера более 5 млн рублей, но похищенной считают не всю сумму, а 378 тыс. рублей.

«Проанализировав движение средств со счета, следователи и оперативники УЭБ и ПК МВД Татарстана обнаружили закупки фондом дорогостоящих препаратов в аптечной сети Санкт-Петербурга (3,2 млн рублей), расходы на поддержку пациентов, проживающих в пансионате Республиканского онкодиспансера (998 тыс. рублей), съемки документального фильма (200 тыс.), на организацию конференций (540 тыс.)», — пишет издание.

Напомним, с конца апреля 2018 года ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» возглавляет Ильгиз Хидиятов.

Новая должность для экс-министра

А пока в регионе расследуют дела медицинской направленности, в жизни бывшего министра здравоохранения — изменения.

Напомним, Адель Вафин покинул свой пост официально в связи с переходом на новую работу, но неофициальной причиной послужил скандал с уголовным делом и самоубийством его заместителя Елены Шишмаревой. С февраля 2018 года должность министра занимает бывший главврач одной из больниц Казани, экс-депутата Госсовета РТ Марат Садыков.

Позднее появилась информация, что Адель Вафин «длительное время находился в состоянии конфликта интересов, совмещая свою работу с управлением кафедрой в Казанском медуниверситете», и «это происходило в ущерб основной деятельности».

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В середине июля 2018 года в республиканских СМИ сообщалось, что вскоре у Аделя Вафина будет новый пост в АФК «Система» — российской инвестиционной компании.

На прошлой неделе стало известно, что экс-министр назначен исполняющим обязанности медицинского директора ГК «Медси», которая входит в АФК «Система».

Бунт против завода

В Татарии активисты, выступающие за раздельный сбор мусора, продолжают бунтовать против строительства мусоросжигательного завода, местом размещения которого выбран участок вблизи посёлка Осиново, что недалеко от Казани и рядом с новым микрорайоном.

После того как депутаты Осиновского сельского поселения утвердили перевод участка под завод в иную категорию, фактически разрешив строительство, был созван митинг. Несмотря на накрапывающий дождь, на стадионе, где он проходил, собралось по разным оценкам 1−1,2 тыс. человек. В руках они держали плакаты «Мы против мусоросжигательного завода», «Руки прочь от Осиново», «Диоксид убивает и бедных, и богатых».

Кандидат химических наук, житель Осиново Альфред Хакимуллин на митинге рассказал, что провел собственную оценку воздействия завода на окружающую среду и пришел к выводу, что он не предусматривает полного обезвреживания.

«Участники митинга проголосовали за то, чтобы «организовать встречу» с Рустамом Миннихановым, создать рабочую группу при правительстве республики Татарстан «для решения проблем с отходами» с участием общественных деятелей и ученых, признать несостоявшимися публичные слушания по строительству МСЗ и недействительной — территориальную схему Татарстана по обращению с отходами», — пишет газета «Коммерсантъ».

Напомним, завод является частью федерального проекта «Чистая страна», но сразу же после объявления планов о строительстве в 2017 году жители Казани начали протестовать против такого соседства, переживая за экологию и своё здоровье. Изначально завод стоимостью около 30 млрд рублей планировали строить в Казани, но в апреле 2018 года стало известно, что под него ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» приобрело участок в соседнем Зеленодольском районе. К протестующим горожанам присоединились жители Осиново.

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Помимо митингов, открытых писем, жители решили попробовать отстоять своё мнение в суде. В конце июля 2018 года был подан коллективный иск в Верховный суд Татарии. В нём 109 жителей республики оспаривают территориальную схему по обращению с отходами. Известно, что рассматривать иск начнут в сентябре.

Наказание для судьи

Сор из дома вынесли в сфере арбитражного судопроизводства. Заслуженный юрист Татарии, член совета судей республики, судья Арбитражного суда РТ Андрей Горин был привлечён к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. Наказания потребовал новый председатель регионального арбитража Максим Боровков, а квалификационная коллегия согласилась. Вот только о причинах такого наказания стороны умалчивают.

«В ходе заседания ККС Республики Татарстан удовлетворила представление председателя Арбитражного суда Республики Татарстан Боровкова М. С. о привлечении судьи Арбитражного суда Республики Татарстан Горинова А. С. к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения», — гласили сведения из пресс-релиза квалификационной коллегии судей РТ.

Отметим, Максим Боровков пост председателя занимает с апреля 2016 года, до этого он работал судьей там же. Про Андрея Горинова известно, что он «в 1996 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина», а в судебной системе работает с 2000 года, начав с должности мирового судьи Вахитовского района Казани. В арбитраже Горинов с 2003 года, имеет второй квалификационный класс, заслуженный юрист республики.

Завесу тайны о наказании судьи приоткрыло одно из казанских изданий.

«В базе свежих арбитражных решений есть еще одно дело Горинова. О том, как ООО «МПК «Челны» (основной вид деятельности — оптовая торговля мясом и мясными продуктами) требовало 935 тысяч рублей от елабужского ООО «Оптовик» и проценты за неосновательное обогащение, а в процессе пожаловалось на действия самого судьи и заявило ему отвод. В своем заявлении представитель истца со ссылкой на ответ от руководства АС РТ от 20.06.2018 года указал, что его жалоба на действия судьи признана частично обоснованной, и отметил: «поведение судьи Горинова А.С. неэтично, предвзято, действия судьи вызывают сомнение в объективности и беспристрастности» — пишет издание «Реальное время», уточняя, что исходя из текста жалобы, «судья в предварительном судебном заседании 14.05.2018 года открыто занял позицию ответчика, выступая в качестве его адвоката».

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