Томский госуниверситет займется «математическим просвещением» школьников

Томск, , 12:26 — REGNUM Сотрудники Регионального математического центра (НОМЦ), созданного на базе Томского государственного университета (ТГУ), подключатся к «математическому просвещению» школьников, сообщает 9 августа пресс-служба вуза.

Начало проекту было положено на состоявшейся накануне Летней физматшколе, где для школьников 7−8 классов и 9−10 классов были прочитаны спецкурсы по теории целых чисел и по методу оценки и примера. Занятия провел доцент ММФ Яков Гриншпон, заместитель руководителя НОМЦ.

«Оба спецкурса касались задач, не требующих знаний громоздких формул и теорем, требовалась больше смекалка и умение думать, размышлять», — пояснил он.

Гриншпон добавил, что вторым направлением работы центра является организация обучения педагогов, которые проводят занятия с талантливыми школьниками.

Региональный научно-образовательный математический центр в ТГУ был открыт в 2018 году. Всего в России создано шесть таких центров. Их задачей является повышение в регионах общего уровня математического образования. По правилам конкурса основную работу в НОМЦ должны вести приезжие специалисты.

Читайте также: Томский физик обосновал сохранение свойств электронов при высоких энергиях