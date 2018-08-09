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В Италии выяснили, почему наниматели мигрантов не выполняют закон

Общество

Правительство Маттео Ренци забыло конкретизировать требования своего закона

Фоджа, Италия, 9 августа 2018, 12:09 — REGNUM  В Италии продолжают обсуждать причины серии трагических ДТП с участием мигрантов, которые произошли в начале августа в центральной части страны и унесли жизни 16 человек.

Поведение нанимателей мигрантов, которые не обеспечили своим сотрудникам сколько-нибудь приличных условий труда, имеет объяснение, сообщает Il Fatto Quotidiano в четверг, 9 августа.

Разработав и приняв в 2016 году закон, направленный на нормализацию условий труда мигрантов, правительство не приняло подразумеваемый этим законом указ с планом приема мигрантов и их распределения на тех территориях, где ведутся сезонные работы. Таким образом закон де-факто так и не начал работать.

В начале августа центральной части Италии произошла серия ДТП, унесшая жизни 16 мигрантов. Все они занимались сбором помидоров и ехали к месту работы или обратно. В результате самого трагического инцидента погибли сразу 12 человек: их перевозили в грузовике с открытой платформой.

Правительство пообещало увеличить число инспекторов по охране труда. Глава МВД Маттео Сальвини на встрече с представителями эмигрантского сообщества в Фодже пообещал им помощь и одновременно пообещал «опустошить гетто», в существовании которых (как и в прибытии мигрантов нелегальным путем, а также в нечеловеческих условиях их работы и жизни) он обвинил мафию.

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Политическая жизнь Италии
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