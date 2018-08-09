В Палермо полиция взяла на абордаж судно с 20 тоннами гашиша

Палермо, Италия, , 11:57 — REGNUM Правоохранительные органы задержали в порту Палермо ходившее под панамским флагом судно «Ремус», на борту которого были обнаружены 20 тонн гашиша, сообщает информагентство Ansa в четверг, 9 августа.

По дороге в Италию корабль приблизился к берегам Северной Африки и несколько раз выключал системы передачи данных, чтобы скрыть свое местоположение. Эти действия показались итальянским правоохранителям подозрительными: передатчик «отключался» именно в тех местах, откуда чаще всего и вывозятся наркотики.

Финансовая гвардия отправила панамским властям официальный запрос на проведение абордажа в нейтральных водах. Корабль был отконвоирован в Палермо. Стоимость перевозимых наркотиков составляет от 150 до 200 млн евро. Все 11 членов экипажа, граждане Черногории, были задержаны.