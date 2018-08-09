Четверг, 9 Августа 2018 года
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В Палермо полиция взяла на абордаж судно с 20 тоннами гашиша

Общество

На корабле нашли груз стоимостью 200 млн евро

Палермо, Италия, 9 августа 2018, 11:57 — REGNUM  Правоохранительные органы задержали в порту Палермо ходившее под панамским флагом судно «Ремус», на борту которого были обнаружены 20 тонн гашиша, сообщает информагентство Ansa в четверг, 9 августа.

По дороге в Италию корабль приблизился к берегам Северной Африки и несколько раз выключал системы передачи данных, чтобы скрыть свое местоположение. Эти действия показались итальянским правоохранителям подозрительными: передатчик «отключался» именно в тех местах, откуда чаще всего и вывозятся наркотики.

Финансовая гвардия отправила панамским властям официальный запрос на проведение абордажа в нейтральных водах. Корабль был отконвоирован в Палермо. Стоимость перевозимых наркотиков составляет от 150 до 200 млн евро. Все 11 членов экипажа, граждане Черногории, были задержаны.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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