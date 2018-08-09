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В центре Москвы перекрыли переулок из-за заседания коллегии прокуратуры

Общество

Ограничение будет действовать до 18:00 мск 9 августа

Москва, 9 августа 2018, 11:57 — REGNUM  Сегодня, 9 августа, в Москве полностью перекрыли движение по участку Малого Кисельного переулка, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Ограничение будет действовать до 18:00 мск по участку Малого Кисельного переулка от Рождественского бульвара до Большого Кисельного переулка.

Перекрытие связано с проведением расширенного заседания коллегии прокуратуры Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 25 августа и с 10 по 30 сентября в связи с инженерными работами движение транспорта на участках двух улиц на северо-западе Москвы будет ограничено.

Читайте подробнее: В Москве на участках двух улиц ограничат движение транспорта

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Автотранспортные проблемы Москвы
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