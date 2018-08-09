Десятая часть жителей России общалась с иностранцами на ЧМ

Москва, , 11:55 — REGNUM Треть российских граждан с симпатией и интересом отнеслась к посетившим страну иностранным болельщикам. Об этом говорят данные опроса, посвященного ЧМ по футболу в России, опубликованные 9 августа Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

72% опрошенных признались, что смотрели сюжеты об иностранных болельщиках в интернете и по ТВ. Видели гостей чемпионата в своих городах 21% опрошенных, при этом каждому десятому удалось пообщаться с ними.

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34% респондентов считают, что гости чемпионата почувствовали к России уважение. Иностранцы испытали восхищение и симпатию, уверены 32% опрошенных. Болельщикам из других стран жители РФ отвечали взаимностью — они воспринимали иностранцев с симпатей (34%), интересом (33%) и уважением (32%).

Опрос проводился ВЦИОМ 16 июля 2018 года. В нем участвовали 1,6 тыс. респондентов.

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