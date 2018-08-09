Большинство гостиниц Подмосковья оценили в три «звезды»

Красногорск, , 11:51 — REGNUM Большинству гостиниц Подмосковья, прошедших через процедуру официальной классификации, присвоили ранг в три-четыре звезды. Об этом в эфире «Радио 1» заявила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Она отметила, что «звездные» категории присвоены 160 отелям и гостиничным комплексам. Из них ранг в пять звёзд присвоен лишь 12-ти средствам размещения, четыре звезды получили 33 гостиницы, 67-ми отелям присудили «тройку».

"Есть гостиницы с двумя звёздами и без звёзд, но это тоже позитивно для нас, потому что есть качественное ценовое предложение, доступное студентам, пенсионерам. Например, под Коломной размещается кемпинг, который бронируют с зимы и весны, хотя это небольшой деревянный домик на трёх человек без удобств. Студенты с огромным удовольствием его бронируют, и туда бывает не так просто попасть», — заявила Косарева.

Всего в Московской области насчитали 670 гостиничных комплексов, и с 2019 года процедура классификации в соответствии с общепринятыми стандартами станет обязательной для всех крупных отелей. В регионе обещают оказывать поддержку всем комплексам, получившим официальный ранг.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года через процедуры классификации в обязательном порядке должны будут пройти крупные отели с номерным фондов выше 50-ти. С 1 января 2020 года оценивать уровень обслуживания и общего состояния будут в гостиницах с фондом от 15-ти номеров. С 1 января 2021 года через данную процедуру обяжут пройти всех.

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