Как клиенты «Натали турс» попали в патовую ситуацию

Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM Практика переносов уже оплаченных туров связана с тем, что у туроператоров возникают кассовые разрывы, клиенты при этом попадают в патовую ситуацию, когда требовать денег им не с кого, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 9 августа, глава комитета по туризму и индустрии гостеприимства петербургского отделения «Деловой России» Ирина Семенова.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что уже более 850 клиентов «Натали турс» подали обращения с жалобами на туроператора. Компания отказалась выполнять уже оплаченные туры и предложила клиентам перенести их на 2019 год. Прекращать свою деятельность «Натали турс» не планирует.

Практика предложений перенести уже оплаченный тур на другое время связана с тем, что у туроператора возникает кассовый разрыв, денег, чтобы отправить вас в тур, у него нет, но и признавать себя банкротом он тоже не хочет.

Ситуация патовая. По гражданскому кодексу это — нарушение прав потребителя, ведь фактически происходит пользование чужими деньгами. Но деньги туристы получить не могут: у компании их нет, а страховые службы не могут выплатить предусмотренную часть этих денег ранее, чем компания признает себя банкротом.

Сложности для операторов заключаются в том, что спрос на туры рассчитать почти невозможно, а на рынке много игроков, некоторые из которых занимаются откровенным демпингом. В других странах такая практика переноса оплаченных туров не распространена. Это чисто российская история.