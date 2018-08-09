В России предлагают присоединиться к Декларации ООН о коренных народах

Якутск, , 11:05 — REGNUM Представители коренных народов России становиться чужими на своей земле, их права нарушаются, и эту ситуацию необходимо менять. Такое заявление в Международный день коренных народов 9 августа выступил руководитель республиканской общественной организации «Якутия — Наше Мнение» Степан Петров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Он констатировал, что решить проблемы представителей КМНС не получается внутренними правовыми средствами и призвал использовать международные правовые инструменты. В связи с этим Степан Петров в июле 2018 года на 11-й сессии экспертного механизма по правам коренных народов выступил с предложением о присоединении России к Декларации ООН о правах коренных народов. Вместе с тем общественник опасается, что это будет сделано вряд ли.

«Поэтому нужно оказать всемерное давление на органы власти России и заставить принять ее. Дело не только в формальном одобрении, так как вопрос стоит в физическом выживании коренных народов, — уверен Степан Петров. — Права коренных народов заканчиваются там, где начинаются интересы коррумпированных чиновников и олигархов. Российское законодательство само по себе является источником коррупционных рисков, так как оно полно отсылочных норм и размытых дефиниций. В результате формируется неоднозначная правоприменительная и судебная практика, когда в конечном итоге решения принимаются в пользу тех, у кого есть власть и деньги».

Общественник подчеркнул, что в соответствии с девятой статьёй Конституции РФ «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории».

«Однако местное население, в том числе коренные народы, могут претендовать только на то, что находится на поверхности земли (биоресурсы), а природные ресурсы (нефть, газ, золото, алмазы и т.д.) находятся в распоряжении и разрабатываются крупными недродобывающими компаниями, — отметил Степан Петров. — Эти компании работают на обогащение своего менеджмента и чиновников. Зачастую они нарушают нормы экологической и производственной безопасности, что приводит к критическому загрязнению окружающей среды. В цивилизованных странах коренные народы имеют в собственности месторождения природных ископаемых и участвуют в их разработке совместно с крупным бизнесом на равноправных условиях. Они участвуют в распределении доходов от добычи ресурсов. В России же коренные народы еле выбивают мизерные компенсации с добывающих компаний».

По его мнению, даже планы по развитию территорий могут противоречить и нарушать нормы права, касающиеся коренных народов. Как в случае с раздачей дальневосточных гектаров, когда, опасается общественник, могут быть просто изгнаны со своих земель исконного обитания. Кроме того, законом создаются условия для хищнического изъятия биологических (лесных и рыбных) ресурсов и нарушения экологических норм, а также привлечения иностранной рабочей силы без разрешений и квот, считает Степан Петров.

Примером того, как коренные жители территории могут оказаться чужими на своей земле, он приводит ситуацию в Ленском районе республики, где местные жители не всегда могут бесплатно проехать по дороге, проложенной недропользователями.

«Дело доходит до открытых столкновений, в которых местные власти и полиция занимают сторону недропользователей», — напомнил Степан Петров.

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Ещё одним поводом заняться отстаиванием прав коренных народов он считает то, что власти республики не реагируют на неоднократные обращения якутян об изменении траектории полета ракет-носителей, запускаемых с космодрома «Восточный».

"Люди неоднократно просили исключить территорию, на которой они проживают, зоны падения отделяющихся частей ракет-носителей и обеспечить им возможность свободного перемещения без угрозы падения отделяющихся частей ракет-носителей с ядовитым топливом. Но представители космического ведомства напрямую говорили, что материально компенсируют ущерб и гибель людей. Выбор траектории объяснили малонаселенностью территории. Это является апофеозом циничности и лицемерия российских чиновников. Получается, что жителей Якутии можно уничтожать ракетами с ядовитым гептилом. Налицо нарушение конституционной нормы о равенстве прав и дискриминация по территориальному признаку», — заявил Степан Петров.

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Он считает, что эти и другие проблемы не могут быть решены без вмешательства извне и призвал жителей республики консолидированно выступить в поддержку принятия Россией Декларации ООН о правах коренных народов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутской государственной сельскохозяйственной академии (ЯГСХА) в честь Международного дня коренных народов 9 августа обсудили глобальные вызовы, стоящие перед коренными народами Севера. Мнения на эту тему высказывались в рамках первой конференции «Арктический вектор: Роман Иванович Шадрин — первый государственный и общественный деятель эвенского народа».

В ходе мероприятия подчеркивалось, что современному представителю коренных малочисленных народов Севера приходится бороться с миром за смысл своего существования. При этом современному «обществу массы» трудно разглядеть этот смысл, поскольку освоение Севера происходит с позиций «с позиции геополитического глобализма и разделения труда».