Меньше половины коренных ямальцев ведут кочевой образ жизни

Салехард, , 11:07 — REGNUM Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа 2018 года по всему Ямало-Ненецкому автономному округу. В столице региона Салехарде праздничные мероприятия пройдут 11 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЯНАО.

На Ямале из 534 тысяч жителей 42 тысячи — это представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Из них ненцы — 30,6 тысяч человек (73%), ханты — 9 тысяч (22%), селькупы — 2 тысячи (5%). Кочевой образ жизни на Ямале ведут 16,5 тысяч представителей коренных народов Севера, или 39% от всех представителей КМНС региона. остальные ведут оседлый образ жизни в городах и сёлах.

В регионе действует более 40 законов и свыше 300 подзаконных актов, 14 государственных программ, направленных на улучшение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, отмечают в правительстве ЯНАО.

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