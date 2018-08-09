Завершено строительство второго тоннеля между «Лефортово» и «Авиамоторной»

Москва, , 10:47 — REGNUM На Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершено строительство левого перегонного тоннеля между станциями «Лефортово» и «Авиамоторная». Об этом сообщил 9 августа заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заместитель мэра напомнил, что строительство правого тоннеля было завершено неделей ранее, и теперь между станциями «Лефортово» и «Авиамоторная» проложены тоннели в оба направления.

Как отметили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, прокладка тоннеля длиной почти 1,3 километра осуществлялась в сложных грунтах и при обилии инженерных коммуникаций. Так, вблизи станции «Авиамоторная» трасса прокладывалась под путями Рязанского направления Московской железной дороги.

Напомним, завершить строительство Большого кольца планируется в 2022—2023 годах. На кольцевой линии, общая продолжительность которой составит около 70 километров, должна разместиться 31 станция с 19 пересадками.