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Полпред Цуканов: в Челябинской области нужно закрыть 420 свалок

Общество

Выбросы со свалки в Челябинске составляют примерно 20% от общего объёма

Полпред Цуканов: в Челябинской области нужно закрыть 420 свалок
Дарья Драй © ИА REGNUM
Полигон

Челябинск, 9 августа 2018, 10:41 — REGNUM  В Челябинской области предстоит закрыть и рекультивировать более 420 свалок. Об этом на совещании в Челябинске заявил уральский полпред Николай Цуканов.

По его словам, свалка в Челябинске тоже загрязняет город. Выбросы от неё достигаю 20% о всего объёма выбросов.

Также Цуканов назвал проблемой рекультивацию Коркинского угольного разреза. В целом, по его словам, за 2017 год одной из наиболее неблагополучных в экологическом плане стал Магнитогорск. Здесь уровень загрязнения воздуха был оценён как «очень высокий».

В свою очередь губернатор Борис Дубровский обратил внимание полпреда на природоохранную деятельность промышленных предприятий. Цуканов посетил Челябинский металлургический комбинат и познакомился с современными технологиями производства. Также полпред обратил внимание главы региона на выбросы от транспорта и на состояние очистных сооружений.

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Экологические проблемы крупных городов
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