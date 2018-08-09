Полпред Цуканов: в Челябинской области нужно закрыть 420 свалок

Челябинск, , 10:41 — REGNUM В Челябинской области предстоит закрыть и рекультивировать более 420 свалок. Об этом на совещании в Челябинске заявил уральский полпред Николай Цуканов.

По его словам, свалка в Челябинске тоже загрязняет город. Выбросы от неё достигаю 20% о всего объёма выбросов.

Также Цуканов назвал проблемой рекультивацию Коркинского угольного разреза. В целом, по его словам, за 2017 год одной из наиболее неблагополучных в экологическом плане стал Магнитогорск. Здесь уровень загрязнения воздуха был оценён как «очень высокий».

В свою очередь губернатор Борис Дубровский обратил внимание полпреда на природоохранную деятельность промышленных предприятий. Цуканов посетил Челябинский металлургический комбинат и познакомился с современными технологиями производства. Также полпред обратил внимание главы региона на выбросы от транспорта и на состояние очистных сооружений.