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Евкуров попросил паломников помолиться за Ингушетию и всю Россию

Общество

Глава Ингушетии проводил паломников в хадж

Магас, 9 августа 2018, 10:40 — REGNUM  Первая группа паломников отправилась 8 августа из Ингушетии в Саудовскую Аравию. Из аэропорта «Магас» в хадж вылетели 247 жителей республики. Проводить паломников приехал глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Поднявшись на борт самолета, он пожелал им счастливого пути и попросил помолиться за благополучие ингушского народа, за мир и процветание всей России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Евкуров отметил, что верующие должны вернуться на родину, исполнив свой священный долг и совершив все обряды хаджа, более добрыми, милосердными и терпеливыми.

Напомним, в хадж по святым местам в Мекке и Медине отправятся в 2018 году 1235 жителей Ингушетии. Запланировано пять прямых рейсов в Саудовскую Аравию. Стоимость путевки в хадж составила $2 тыс. Возвращение на родину запланировано на 28−30 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, до последнего момента оставалось неясным, сможет ли Ингушетия выбрать всю полученную квоту на хадж. Еще в июле, к окончанию срока приема документов, было подано всего около 1000 заявок, притом, что квота на республику составляла 1400 мест.

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Хадж
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