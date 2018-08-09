Осужденный боевик Клых прошел курс лечения в больнице Магнитогорска

Магнитогорск, Челябинская область, , 10:23 — REGNUM В Магнитогорске в психиатрической больнице прошел курс лечения гражданин Украины Станислав Клых, приговоренный к 20 годам лишения свободы за участие в конфликте на территории Чечни на стороне боевиков. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова.

«Клыха вернули обратно, так как курс лечения пройден, — сказала собеседница агентства. — В медучреждении он был по собственной воле».

При этом Павлова добавила, что на данный момент Клых никаких жалоб не высказывал.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 26 мая 2016 г. Верховный суд Чечни вынес приговор гражданину Украины Станиславу Клыху, который обвинялся в участии в боевых действиях в республике в 1990-х годах.

По его словам, суд приговорил Клыха к 20 годам колонии строгого режима.

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