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В Перми 8 августа стало днём свадебного бума

Общество

Многие пары посчитали 08.08.2018 года красивой датой и выбрали её в качестве дня для бракосочетания

Пермь, 9 августа 2018, 10:08 — REGNUM  В Перми стремление возлюбленных заключить брак 08.08.2018 года вызвало свадебный бум. Число свадеб в этот день выросло в три раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Традиционно популярным днём у женихов и невест считается пятница. Однако для многих пар решающую роль в выборе дня свадьбы сыграла красивая дата и неважно, что она пришлась на вторник.

В отделах ЗАГС в районах Перми 8 августа стал горячим днём с плотным графиком регистрации. На эту дату пришлось 300 регистраций брака, тогда как, по словам сотрудников ЗАГС, в обычные будни дни случаи свадеб единичны. Как правило, пары стараются выбирать для свадебного торжества пятницу.

Очередной свадебный бум в Перми ожидают 18 августа, которая тоже считается красивой датой. День выпадет на субботу, когда по графику будут работать два отдела ЗАГС — Дзержинский и Кировский. На этот день в этих двух отделах уже подано 120 заявлений.

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Свадьбы
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