В почве Екатеринбурга обнаружены тяжёлые металлы и цисты паразитов

Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM В Екатеринбурге специалисты надзорных органов в 2018 году исследовали 967 пробы почвы, из них 65 (порядка 6,7% от общего числа) показали неудовлетворительные результаты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Октябрьского района города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, в некоторых пробах были найдены яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших. Более чем в каждой пятой пробе обнаружено превышение содержания тяжёлых металлов, таких как марганец, медь, мышьяк, никель, свинец и цинк.

По данным специалистов Роспотребнадзора, основными источниками загрязнения почвы на территории жилой застройки города являются автотранспорт, который паркуют на газонах, бытовой мусор и выгул домашних животных в неустановленных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге проводились исследования, в результате которых были установлены источники и причины появления грязи в городе. На них были выделены порядка двух миллионов рублей. Результаты исследований, которые проводились посезонно в течение календарного года, были представлены в конце 2017 года.

По данным учёных УрО РАН, которые проводили исследования, грязь в городе на 75% состоит из мелкофракционной минеральной пыли, появляющейся в результате разрушения щебня и других строительных материалов. Также исследование показало, что много грязи накапливается во дворах, где горожане паркуют свои автомобили.

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