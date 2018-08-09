В Оренбурге возобновили дело о пытках после решения Европейского суда

Оренбург, , 09:49 — REGNUM В Оренбурге следственные органы возобновили работу по уголовному делу о пытках в отделе полиции. Прокуратура отменила своё же решение об отказе в возбуждении уголовного дела, принятое ещё в 2014 году, сообщил корреспонденту ИА REGNUM юрист Комитета против пыток Тимур Рахматулин.

По словам Юрия З., в 2011 году в отделе полиции из него выбивали признательные показания. Его избивали и душили до потери сознания, что заставило подписать бумаги с признанием в краже золотой цепочки и телефона. Выйдя из полиции, оренбуржец зафиксировал телесные повреждения и обратился к правозащитникам. Однако путь к возбуждению уголовного дела оказался долгим и тернистым. За время доследственной проверки факта избиения в полиции вынесено 20 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

В 2014 году дело (по факту превышения должностных полномочий) все же возбудили, после жалобы юристов в Европейский суд по правам человека. Однако прокуратура в оперативном порядке отменила решение следователей. Правозащитники пытались обжаловать постановление и дошли до Генпрокуратуры, но безрезультатно.

Поворотным моментом в истории стало в 2017 году решение Европейского суда о присуждении Юрию З. компенсации в 45 тыс. евро. Страсбургские судьи единогласно установили нарушения статьи 3 Конвенции: заявитель был подвергнут пыткам, и по этому факту не было проведено эффективного расследования.

После такого решения Комитет против пыток вновь обращается в Верховный суд России с просьбой о пересмотре дела, и судебная инстанция отменяет решение, которым ранее было признано законным постановление прокуратуры об отмене решения следствия относительно возбуждения уголовного дела. Последовал иск в суд Промышленного района в интересах Юрия З. Однако прокуратура, не дожидаясь решения, 2 августа сама отменила своё же постановление. Таким образом, возбуждённое в 2014 году уголовное дело стало действующим.

«Теперь всё зависит от следователей. Известно, что дело передано в управление по особо важным делам СУ СКР по региону. До истечения срока давности осталось три года. Надеюсь, что следователи успеют довести дело до суда, опыт у них есть», — отметил юрист Тимур Рахматулин.

В Комитете против пыток считают, что следователи давно могли бы довести дело до конца, и виновные, возможно, уже понесли бы наказание, и не было бы Европейского суда и решения о компенсации в 45 тыс. евро, взысканных с России, если бы не вмешательство прокуратуры в 2014 году с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела.

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