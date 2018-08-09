В Москве на участках двух улиц ограничат движение транспорта

Москва, , 09:38 — REGNUM В связи с инженерными работами движение транспорта на участках двух улиц на северо-западе Москвы будет ограничено, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.

Так, ограничение движение будет действовать на участке Проектируемого проезда в районе дома №99а, строение 8 по улице Летная, а также на участке проезда Стратонавтов от дома №11, строение 2 до дома №11, корпус 1.

Движение на данных участках будет ограничено в круглосуточном режиме с 10 по 25 августа и с 10 по 30 сентября.

Напомним, ранее в Москве были введены временные ограничения движения транспорта на Автозаводской и Минской улицах. По сведениям столичной администрации, проезд по Автозаводской улице будет ограничен до 15 августа. По одной из полос Минской улицы проезд будет закрыт до 25 августа.

Читайте также: Из-за съемок фильма в центре Москве перекроют часть улиц