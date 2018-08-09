Экс-начальника ГУ МЧС по Кемеровской области оставили под стражей

Кемерово, , 09:26 — REGNUM Бывший начальник главного управления МЧС РФ по Кемеровской области, генерал-майор Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности и растрате по уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», останется под стражей до 25 сентября. Такое решение принял Кемеровский областной суд, передает корреспондент «КоммерсантЪ-Сибирь» из зала суда.

Таким образом, Кемеровский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта на верхнем этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл пожар. В результате ЧП погибли 60 человек, большая часть из которых — дети.

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