Нового главу центральных районов Ярославля благословил митрополит

Ярославль, , 09:26 — REGNUM В Ярославском епархиальном управлении прошла встреча митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона с новым главой Кировского и Ленинского районов Ярославля Георгием Гудымой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают в епархии, Кировский район — деловой и культурный центр города. Это один из старейших районов, где сосредоточены основные памятники истории и культуры, более 30 учреждений культуры и искусства. В Кировском районе располагаются Ярославское епархиальное управление, Успенский кафедральный собор, Ярославская духовная семинария, ярославские монастыри, древнейшие храмы города, губернская православная гимназия.

Георгий Гудыма испросил у митрополита Пантелеимона благословения на труды в новой должности.

Это первый с 2011 года визит к правящему архиерею главы центрального района Ярославля с просьбой о благословении на труды в начале вступления в должность», — уточняют в епархиальном управлении.

Напомним, Георгий Гудыма раньше руководил службой городских кладбищ. На посту главы Ленинского и Кировского районов он сменил Любовь Сурову, которая за последние два года стала уже седьмой на этой должности.