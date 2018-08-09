ООН заявляет о нехватке финансирования для борьбы с холерой в Гаити

Порт-о-Пренс, , 09:26 — REGNUM Эпидемия холеры в Республике Гаити идет на спад, сообщает агентство Prensa Latina 9 августа со ссылкой на доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

По данным организации, в первом полугодии зарегистрировано 2688 случаев заболевания холерой — на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда число заболевших составило 7604. ООН ставит перед собой цель удержать распространение болезни в рамках 12 тыс. случаев в текущем году, однако нехватка финансирования может поставить под угрозу достигнутый прогресс — средств хватит только до сентября.

«Преждевременное сокращение числа групп реагирования повышает риск нового распространения холеры в стране в отсутствие своевременного контроля над вспышками», — говорится в отчете.

Холера начала распространяться в Гаити с октября 2010 года, с этого времени число заболевших превысило 819 тыс., от болезни погиб 9781 человек. ООН взяла на себя ответственность за борьбу с холерой в декабре 2016.