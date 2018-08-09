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До коммунальных служб Киева добрались эвакуаторы

Общество

Ранее эвакуировать автомобили могли только полицейские

Киев, 9 августа 2018, 09:15 — REGNUM  В Киеве нарушителей правил парковки будут штрафовать, а их автомобили — эвакуировать, заявил глава «Киевтранспарксервис» Александр Нимас, сообщают 9 августа украинские «Вести».

По его словам, ранее эвакуировать автомобили могли только полицейские, но с 27 сентября это право получат и коммунальные инспекторы. Нимас подчеркнул, что чаще всего новой возможностью инспекторы будут пользоваться зимой, когда припаркованные машины мешают проведению снегоочистительных работ.

Напомним, с начала 2018 года на дорогах Украины в городе максимальную скорость автомобиля снизили до 50 км/ч. При этом в Киеве на некоторых дорогах для большегрузных машин максимально допустимую скорость повысят до 80 км/ч.

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