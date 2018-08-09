Кабардино-Балкария освоила только 50% квоты на хадж

Нальчик, , 08:58 — REGNUM Первая группа паломников из Кабардино-Балкарии отправилась в хадж. Всего в 2018 году из республики поедут по святым местам Саудовской Аравии около 200 жителей региона. При этом квота, выделенная Кабардино-Балкарии, составляет 400 мест.

Как и прежде, одной из причин, по которой уже несколько лет подряд регион не выбирает полностью свою квоту, является стоимость поездки. В текущем году она составляет от $2,5 тыс. до $3,5 тыс. и зависит от вида транспорта и гостиницы, которую выбирают паломники, рассказал ТАСС первый заместитель руководителя духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Хызыр Мисиров.

Всего будет отправлено три группы паломников. Одна уже выехала 7 августа. Им придется через Тбилиси добраться до Арабских Эмиратов, а уже оттуда на автобусе ехать в Саудовскую Аравию. Еще одна группа вылетит прямым рейсом из аэропорта Ингушетии в Медину, а третья группа вылетает из аэропорта Чечни.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Северному Кавказу выделена самая большая в России квота на хадж. Больше всего мест досталось Дагестану — 8600. Чечня получила квоту на 2600 человек, Ингушетия — на 1400. Однако не все субъекты СКФО выбрали квоту. Так, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Кабардино-Балкария уже несколько лет подряд отправляют в хадж меньше паломников, чем могли бы по квоте.

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