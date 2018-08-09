Феминисты оскорблены образовательным курсом Гражданской гвардии Испании

Мадрид, , 08:59 — REGNUM Образовательная инициатива Гражданской гвардии Испании вызвала непонимание и возмущение феминисток, пишет газета El País 8 августа.

Гражданская гвардия пригласила своих сотрудниц в рамках повышения квалификации на день личного развития и лидерства — краткий курс по управлению эмоциями и повышению самооценки, предназначенный для женщин.

Объединенная ассоциация Гражданской гвардии (AUGC) заявила о «новом серьезном случае дискриминации по половому признаку». Женский секретариат AUGC без всякой иронии удивляется тому, что курс адресован только женщинам — неужели их коллеги-мужчины уже обучены владению эмоциям? Организация заявляет о патернализме, вытекающем из этой инициативы и считает «тревожным, что такое учреждение, как Гражданская гвардия, которому поручено защищать права и свободы граждан, демонстрирует дискриминационное отношение по половому признаку».

Гражданская гвардия Испании — полицейское военизированное формирование, находящееся в подчинении Министерства внутренних дел.