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В Оренбуржье с осуждённых взыскано 24 млн рублей

Общество

За первое полугодие с граждан, привлеченных к уголовной ответственности, приставы взыскали 24 млн рублей. Тем, кто игнорировал погашение штрафа, заменили наказание

В Оренбуржье с осуждённых взыскано 24 млн рублей
Иллюстрация: Uq.edu.au
Фемида

Оренбург, 9 августа 2018, 08:50 — REGNUM  В Оренбургской области в первом полугодии 2018 года приставы взыскали с граждан, которых суд приговорил к уголовным штрафам, 24 млн рублей. На исполнении у приставов находилось более 4 тыс. документов о данном виде уголовного наказания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

В ведомстве отметили, что в ряде случаев пришлось прибегнуть в замене наказания — со штрафа на арест или исправительные работы. Это коснулось 158 граждан, которые игнорировали исполнение приговора и выплату штрафа.

Чтобы добиться выплаты штрафа, приставы применяют разные методы, в частности, ограничивают право выезда за границу. В УФССП признают меру действенной, должники реагируют на неё погашением штрафа.

Добавим, в 2017 году службой судебных приставов взыскано более 52 млн рублей уголовных штрафов. На исполнении находилось 4500 производств. Замену наказания применили к 344 гражданам.

Между тем прокуратура указала на нарушения, которые приставы допускают при исполнении производств. В первом полугодии 2018 года установлены факты нарушения сроков распределения взыскателем денежных средств, возбуждения исполнительных производств, при оценке и реализации арестованного имущества должников, а также непринятия судебными приставами действий, необходимых для своевременного и полного исполнения исполнительных документов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном надзорном ведомстве.

После представления прокуратуры 10 судебных приставов привлечены к дисциплинарной ответственности, а работа межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств скорректирована.

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Деятельность судебных приставов
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