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Жители Хакасии ходят в суды с огнестрельным оружием и боеприпасами

Общество

Судебные приставы находят у жителей Хакасии, идущих в суды, опасные предметы

Абакан, 9 августа 2018, 08:36 — REGNUM  В Хакасии у посетителей судов за семь месяцев 2018 года изъяли 276 запрещённых предметов. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 августа, в республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов.

В частности, за этот период у жителей региона обнаружили три единицы огнестрельного оружия, 54 единицы боеприпасов, девять электрошоковых устройств, 15 единиц газового травматического оружия.

Также, по данным регионального УФССП, посетители несут в суды другие опасные предметы.

С начала текущего года за нарушение установленных в суде правил и за воспрепятствование законной деятельности приставов при исполнении решений суда к административной ответственности привлечены 412 жителей республики.

Напомним, в 2016 году жители Хакасии пытались пронести в суды 618 запрещённых предметов, в том числе шесть единиц огнестрельного оружия, 128 единиц боеприпасов, 31 единицу газового и травматического оружия, 411 иных предметов.

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