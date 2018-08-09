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Союз журналистов России готовит поправки в закон о СМИ

Общество

Трое российских журналистов были убиты в ЦАР в результате нападения неизвестных 30 июля

Союз журналистов России готовит поправки в закон о СМИ
СМИ

Новосибирск, 9 августа 2018, 08:32 — REGNUM  Поправки в закон о СМИ по защите работающих в горячих точках журналистов готовят в Российской Федерации. Об этом сообщил зампредседателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий на форуме в Новосибирске.

По его словам, работа по данному вопросу была активизирована после гибели российских сотрудников СМИ в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Вишневецкий отметил, что если поправки в закон о СМИ будут приняты, то это будет практически новый закон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские журналисты были убиты в ЦАР в результате нападения неизвестных 30 июля. В Африку все трое прибыли по туристическим визам.

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