В Мексике задержан главарь одной из самых опасных группировок

Мехико, , 08:29 — REGNUM Правоохранительными органами Мексики задержан Роберто Мойадо — главарь преступной группировки «Союз Тепито», которая считается одной из самых опасных в Мексике, передаёт Universal.

По информации издания, Мойадо был задержан в Мехико в результате масштабной спецоперации подразделений федеральных сил и антинаркотического отдела полиции.

В МВД Мексики сообщили о задержании «одного из главных вдохновителей насилия и торговли наркотиками в Мехико», однако имени задержанного пока официально не названо. Глава ведомства Альфонсо Наваррете пообещал раскрыть подробности в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM , Мексика в настоящее время охвачена войной преступных группировок и наркокартелей, число жертв которой постоянно растёт. За период с 2006 года в стране было совершено более 200 тысяч убийств.

В июле избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о намерении искоренить преступность в стране. При этом он пообещал подойти к этой проблеме так, как не делали его предшественники, и полагаться «на исправление причин, а не на использование силы».