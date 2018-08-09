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В Мексике задержан главарь одной из самых опасных группировок

Общество

По данным СМИ, в результате спецоперации задержан лидер преступной банды «Союз Тепито»

Мехико, 9 августа 2018, 08:29 — REGNUM  Правоохранительными органами Мексики задержан Роберто Мойадо — главарь преступной группировки «Союз Тепито», которая считается одной из самых опасных в Мексике, передаёт Universal.

По информации издания, Мойадо был задержан в Мехико в результате масштабной спецоперации подразделений федеральных сил и антинаркотического отдела полиции.

В МВД Мексики сообщили о задержании «одного из главных вдохновителей насилия и торговли наркотиками в Мехико», однако имени задержанного пока официально не названо. Глава ведомства Альфонсо Наваррете пообещал раскрыть подробности в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM , Мексика в настоящее время охвачена войной преступных группировок и наркокартелей, число жертв которой постоянно растёт. За период с 2006 года в стране было совершено более 200 тысяч убийств.

В июле избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о намерении искоренить преступность в стране. При этом он пообещал подойти к этой проблеме так, как не делали его предшественники, и полагаться «на исправление причин, а не на использование силы».

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Организованная преступность
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