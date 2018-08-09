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В Мексике с 2000 года убили почти 140 журналистов

Общество

Рост убийств и исчезновений журналистов отражает происходящее на национальном уровне в вопросе безопасности

Мехико, 9 августа 2018, 08:02 — REGNUM  За последние 18 лет в Мексике были убиты 138 журналистов, еще 21 сотрудник СМИ пропал без вести с 2005 года, об этом говорится в докладе Национальной комиссии по правам человека этой страны.

По данным организации, рост убийств и исчезновений журналистов отражает происходящее на национальном уровне в вопросе безопасности.

Напомним, ранее Национальный институт статистики Мексики опубликовал данные, согласно которым в стране ежедневно погибают насильственной смертью в среднем 85 человек.

При этом 2017 год стал самым кровавым за всю историю страны: количество убийств превысило показатели 2011 года, когда вовсю шла война государства с наркокартелями. Так, в прошлом году в Мексике были убиты 31 174 человека, из них большинство — огнестрельным оружием.

Читайте подробнее: El País: Мексика переживает самый кровавый период в своей истории

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