В Оренбуржье доцент аграрного вуза обвиняется во взяточничестве

Оренбург, , 07:59 — REGNUM В Оренбурге перед судом предстанет преподаватель агарного госуниверситета. Она обвиняется в вымогательстве взятки. В настоящее время педагог находится под домашним арестом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

По данным следствия, 4−5 июня 2018 года доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита потребовала от студентки четвёртого курса 20 тысяч рублей за решение о допуске выпускной квалификационной работы ученицы вуза к рецензированию и дальнейшей защите. Деньги были перечислены, а работа студентки получила допуск к рецензированию и защите.

Уголовное дело передано в суд. Задержанная преподаватель свою вину не признаёт.

Добавим, что в Оренбургской области отмечен рост преступлений коррупционной направленности. За первое полугодие 2018 года рост составил более 18%. За четыре месяца силовики выявили коррупционные преступления с общей суммой полученных взяток почти на 2,4 млн рублей. Средняя сумма получения взятки составила 51,1 тыс. рублей.

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