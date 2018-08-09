В американском Шарлотсвилле введён режим ЧП

Шарлотсвилл, США, , 07:49 — REGNUM Губернатор штата Вирджиния (США) Ральф Нортэм объявил о введении в городе Шарлотсвилл режима чрезвычайного положения (ЧП) с 10 по 12 августа. Меры приняты для предупреждения «рецидива» беспорядков 2017 года, отмечают в пресс-службе главы региона.

«Вирджиния продолжает скорбеть о трех местных жителях, погибших в ходе акций протеста год назад. Мы надеемся, что годовщина этих событий пройдет мирно», — сказал губернатор.

По его словам, объявление режима чрезвычайного положения в преддверие годовщины трагических событий поможет властям обеспечить безопасность граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния, США) начались массовые беспорядки, связанные со сносом памятника генералу Роберту Ли, эти столкновения продемонстрировали углубившийся раскол в американском обществе. В столкновениях между ультраправыми и левыми радикалами погибли двое полицейских и местная жительница.

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